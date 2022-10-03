В Челябинской области двухлетний ребенок провалился в открытый люк

В Верхнеуральске двухлетняя девочка упала в колодец на глазах у матери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у одного из домов в Верхнеуральске. Момент происшествия попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовали в паблике «Подслушано Верхнеуральск». На ролике видно, как рабочие, закончив работу, оставляют люк колодца открытым и уходят. Почти сразу на месте появляется женщина, а вслед за ней – маленькая девочка. На глазах у матери ребенок падает в открытый люк. Женщина тут же позвала на помощь, и подоспевшие рабочие достаточно быстро достали испуганную девочку из колодца.

Авторы поста отмечают, что халатно повели себя сотрудники местного водоканала. К счастью, серьезных травм ребенок (девочке всего два года) не получил. Однако в отношении забывчивого работника все-таки возбудили уголовное дело.

Впрочем, стоит отметить и беспечность матери: девочка шла позади нее, и, несмотря на открытый люк, женщина даже не взяла ее за руку. И лишь когда повернулась, увидела, что ребенок, находившийся метрах в двух у нее за спиной, падает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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