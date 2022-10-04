На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области проведут плановую проверку готовности систем централизованного и экстренного оповещения.

Как сообщили корреспондент РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, проверка пройдет завтра, 5 октября. Электросирены и громкоговорителей будут включаться с 10 до 14 часов.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 тестовый сигнал оповещения будет транслироваться по телеканалам «Россия 24» и «ОТВ», а речевое сообщение – по домофонной сети «Интерсвязи».

Напомним, сигнал «Внимание всем!» транслируется в случае возникновения ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия, а также в случае угрозы наступления этих явлений.

Если сирены включились без предварительного предупреждения о проверке, необходимо:

немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение о порядке действий;

полученную информацию по возможности передать соседям;

соблюдать спокойствие и порядок;

действовать согласно полученной информации.

Напомним, в текущем году проверка сирен планировалась дважды, но оба раза была отменена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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