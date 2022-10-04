На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области проведут плановую проверку готовности систем централизованного и экстренного оповещения.
Как сообщили корреспондент РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, проверка пройдет завтра, 5 октября. Электросирены и громкоговорителей будут включаться с 10 до 14 часов.
Кроме того, с 10:43 до 10:44 тестовый сигнал оповещения будет транслироваться по телеканалам «Россия 24» и «ОТВ», а речевое сообщение – по домофонной сети «Интерсвязи».
Напомним, сигнал «Внимание всем!» транслируется в случае возникновения ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия, а также в случае угрозы наступления этих явлений.
Если сирены включились без предварительного предупреждения о проверке, необходимо:
немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение о порядке действий;
полученную информацию по возможности передать соседям;
соблюдать спокойствие и порядок;
действовать согласно полученной информации.
Напомним, в текущем году проверка сирен планировалась дважды, но оба раза была отменена.
Челябинск, Виктор Елисеев
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