Двойное затмение: над Россией взойдет кровавая Луна

Сегодня над Россией поднимется кровавая Луна: произойдет полное затмение Луны, при этом спутник Земли окрасится в красновато-бурый оттенок.

Напомним, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных шоу Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений и от двух до четырех лунных.

В текущем году всего два лунных затмения: первое состоялось 16 мая, второе будем наблюдать сегодня.

Как сообщили РИА «Новый День» в Московском планетарии, Луна коснется земной полутени в 11:01 мск – начнется полутеневое затмение. Оно плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 12:09 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени – так начинается частное затмение; в это время уже хорошо будет видно потемнение западного лунного лимба.

В 13:16 мск Луна полностью погрузится в земную тень – эта фаза и называется полным затмением.

«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе», – отмечают в планетарии.

В 13:59 мск наступит максимальная фаза полного затмения. – южный край диска Луны пройдет в 0,9 угловых минутах от центра земной тени и окажется наиболее затемнен. Северная часть затмившейся Луны будет казаться намного ярче, чем южная; в этот момент потемнение нашей спутницы максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (85 минут). И все это время будет окрашена в красновато-бурый цвет – так происходит, если Луна невысоко поднялась над горизонтом.

В 14:42 мск Луна начинает выходить из земной тени – полное затмение закончится, начнутся частные фазы. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 15:49 мск Луна полностью выйдет из земной тени, войдя в фазу полутеневого затмения.

В 16:56 мск небесное шоу закончится – ночное светило снова засияет в полную силу.

При этом сама Луна во время выхода из земной тени закроет Уран. Обе планеты располагаются в созвездии Овна, всего в 13 градусах к юго-западу от Плеяд. «Покрытие Урана Луной, выходящей из земной полутени и скидывающей свой красный оттенок, обещает стать не только редким, но и достаточно красочным», – отмечают астрономы.

Учитывая «расписание спектакля», полностью наблюдать весь цикл затмения и покрытия Урана смогут только жители Дальнего Востока, Забайкалья, Северной и Восточной Сибири. Чуть меньше впечатлений достанется обитателям Центральной и Западной Сибири.

На Урале максимальную фазу затмения не увидят – в это время Луна будет находится горизонтом и взойдет только в 16:50 по местному времени. Это уже период частных фаз: Луна будет закрыта тенью на 75%, кровавый оттенок виден не будет, зато можно будет наблюдать «противостояние» с Ураном.

В Москве и других центральных регионах Росси будет виден только самый конец затмения – последние полчаса (с 16:29 до 16:56 мск).

Добавим, что лунным затмениям и «кровавой» Луне отводилось значительное место в мифологии. Древние майя, например, верили, что в день «красной Луны» на свет появляются особенно сильные люди. Народы Африки считали, что смотреть на алую Луну опасно – это навлекает болезни и катастрофы. В Библии упомянуто, что красная Луна свидетельствует о скором Апокалипсисе. Современные астрологи тоже считают эти явления весьма важными, знаменующими поворотные моменты в сценариях развития событий – как в жизнях людей, так и целых государств. И рекомендуют сегодня не поддаваться эмоциям и не принимать никаких важных решений.

Москва, Анастасия Палей

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