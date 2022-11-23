Не знает или лукавит? Глава Челябинска рассказала, почему город засыпают солью и почему это бесполезно (ФОТО)

Глава Челябинска Наталя Котова заявила, что в городе применяется очень мало дорожных реагентов. При этом горожане жалуются, что солью уже засыпали весь город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2019 года городские власти приняли решение отказаться от обработки дорог солью, плавящей снег и лед. Правда, заявили чиновники, своем без соли не обойтись: при переходе через ноль или после обильных снегопадов некоторые перекрестки и участки дорог становятся опасными для участников движения. Для максимально быстрой их обработки будет использоваться небольшое количество реагентов, уверяли в городской администрации. Следующие 2 месяца были самым чистым зимним периодом в Челябинске за последние годы.

Но дорожники долго не продержались и уже в конце февраля 2020 года, после очередного снегопада, обильно заспали город солью. А потом и сама Наталья Котова стала призывать активнее использовать реагенты, «потому что скользко» и «жители просят».

В этом году глава города пока демонстрирует другую позицию. Например, в минувший понедельник на аппаратном совещании Котова сначала раскритиковала коммунальщиков и глав районов за то, что на тротуарах скользко, а потом сказала: «Там, где нет опасности, незачем применять [реагенты]». Был в этих словах какой-то тайный смысл, или подчиненные что-то не так поняли, но буквально в этот же день весь город «поплыл». Применять реагенты начали даже во дворах, в которых в прошлые годы усердно работали дворники.

Горожане засыпали мэрию жалобами: «Можно дороги не посыпать реагентами?! Обувь портится, машина ржавеет! В городе грязно! Просто убирайте снег, как когда-то было!»

«Сегодня вернулись с собакой с прогулки, потому что она начала визжать, поджимать лапы и падать на бок. Бегом домой: мыть лапы и мазать их мазью. Это же просто преступление!»

«Все торговые комплексы в грязи от ваших реагентов, уборщицы уже выдохлись, неужели нельзя чем-то другим посыпать? Издеваетесь над людьми просто! Поломоечные машинки ломаются!»

Однако глава города настаивает, что соли применяют очень мало и обрабатывают реагентами только опасные места. Об этом она сегодня заявила, беседуя в прямом эфире с корреспондентом издания «Вечерний Челябинск».

«Я говорила минимизировать и не использовать противогололедные материалы без особой нужды», – оправдывалась градоначальница, комментируя жалобы горожан. В чем была нужда превращать в грязную жижу улицы Ульяны Громовой или проспект Победы в районе отдела полиции Калининского района (на эти участки горожане жаловались уже сегодня), она не пояснила.

А вот так сегодня выглядит улица Елькина: плитка буквально побелела от реагентов, и соль на ней лежит вместо снега. Видимо, это и есть один из «опасных участков».

Меж тем, госпожа Котова порадовала горожан сообщением о том, что на городских улицах используют чистую техническую соль без примесей: «Нам удается не ухудшить экологическую обстановку и добиться результата… И она дешевая», – заявила глава города.

Применение хлористого кальция или натрия (именно эти виды технической соли используют в России) – действительно, один из самых дешевых способ обработки. А вот на счет безопасности этого метода градоначальница заблуждается. Или лукавит.

Не нужно обладать специальным образованием, чтобы понять: когда соль плавит снег и смешивается с образовавшейся водой, образуется соляной раствор, который при движении транспорта разбрасывается во все стороны и попадает на стоящие вдоль дорог кусты и деревья. Соль оседает на их стволах и ветвях. При этом раствор на трассах с интенсивным движением может забрасываться на высоту до 15-17 метров.

Попадание технической соли на ветки и побеги деревьев вызывает их физиологические повреждения. «В последние годы, благодаря данным мониторинговых наблюдений, установлена прямая зависимость: чем больше соли высыпали на дорогу – тем хуже состояние насаждений на прилегающих к дороге территориях», – отмечает заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники Александр Судник .

Весной, когда вся разбросанная соль смывается дождями и талыми водами, она попадает в почву. Происходит накопление ионов натрия и хлора в почве. Их высокая концентрация препятствует поглощению воды растениями, и они гибнут.

И это вред, который наносит только «чистая соль», о которой говорила госпожа Котова. Но дело в том, что даже самый «чистый» реагент, попадая на дорогу, смешивается смешиваются с другими веществами, содержащимися, например, в микрочастицах, отлетающих от автомобильных покрышек, или частичками антикоррозийного покрытия автомобилей, или брызгами жидкости для омывания стекол и так далее.

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Согласной отчету «Оценка эколого-геологических последствий применения противогололедных реагентов в городе Москве», подготовленном сотрудниками геологического факультета МГУ, попадание смеси реагентов с прочими веществами в почву приводит к ее засолению и увеличению электропроводности. В результате «в грунтах на территории города увеличивается интенсивность миграции блуждающих электрических токов, проникающих в геологическую среду при утечках из кабельных и иных электрических сетей». Это усиливает коррозию металлов (трубопроводов, свай домов, металлической арматуры), что может привести к порче объектов подземных коммуникаций и зданий.

«Что касается почвы, то ее структура под действием хлоридов уплотняется – ее частицы слепляются друг с другом, и возникает своеобразная «соляная корка», – цитирует ученых «Газета». – Это угрожает жизни почвенных микро- и макроорганизмов (червей, грибов, низших растений) и приводит к общей деградации почвы».

Такой вот «безвредный для экологии» способ.

При этом сама Котова признает, что дорожные реагенты в городе часто используются бездумно и бесполезно: «Мы обрабатывали противогололедным материалом, днем подтаивало, эта соль проникала в снежную поверхность, которая существовала, ночью опять все замерзало, – объяснила градоначальница, почему в городе так скользко. – Фактически противогололедный материал не использовался по назначению, потому что скользскость оставалась, и нужно было каждое утро опять подсыпать. Почему возникло большое количество жалоб и обращений, что сохранялась вот эта скользскость. Одновременно убрать, когда весь горд покрылся льдом, при всем уважении к подрядчикам, они не смогли быстро».

Вот такой получается замкнутый круг: чтобы скорее справиться со снегом, весь город «солят», но потом не могут вовремя убрать реагент и размягченный лед. Все это снова замерзает и опять засыпается солью. В итоге, в городе скользко, грязно, гибнут деревья, портятся почвы. Зато соль дешевая.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

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