15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15.03.2023, среда

09:30 Челябинск – IV научно-практическая конференция PMMIS (Post-massmedia in the modern informational society) «Медиатекст в новой технологической среде: достижения и проблемы» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, корп. 1)

10:00 Челябинск – Книжная выставка-ярмарка, организованная Челябинской епархией (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал №4)

15:00 Челябинск – Показ документального фильма «Где проходит граница?» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Василия Шамкина «Там лес и дол видений полны…» (Челябинский центр искусств, ул. С. Кривой, 30, выставочный зал)

16:30 Челябинск – Лекция директора IT-park74 Дмитрия Козленкова «Ключи к успешному стартапу» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, корп. №1, коворкинг)

18:00 Челябинск – Бесплатный семинар по повышению уровня правовой грамотности жителей многоквартирных домов в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ для людей» (Общество «Знание», ул. Васенко, 63, актовый зал)

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