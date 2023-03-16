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Четверг, 16 марта 2023, 06:14 мск

Новости Челябинск

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16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2023, четверг

  • 10:00 – 18:00 Челябинск – Прием и консультации без очереди для членов семей мобилизованных граждан, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции (все отделы и отделения судебных приставов, а также аппарат ГУФССП России по Челябинской области, ул. Барбюса, 136в)

  • 11:00 Челябинск – Встреча с представителями «Ростелекома» и минцифры Челябинской области, посвященная итогам реализации крупнейшего федерального проекта по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой (школа №36, ул. 40-летия Победы, 24а)

  • 13:00 Челябинск – Посещение гепатологического центра в ОКБ №3, где пациенты со всего региона получают бесплатную современную терапию (ОКБ №3, ул. Островского, 81, центральный вход, второй этаж)

  • 14:00 – 16:00 Челябинск – Прием и консультации без очереди для членов семей мобилизованных граждан, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции (региональное отделение «Ассоциации юристов России», пр. Ленина, 52, оф. 214)

  • 14:45 Челябинск – Мастер-класс Анны Тарловой, адвоката, медиаюриста, имеющего опыт работы в области защиты исключительных прав и правовой поддержки редакций, «Медиа: новая правовая реальность» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, корп. №1, конференц-зал, ауд. 348)

  • 15:00 Челябинск – Экскурсия Галии Малоушкиной по выставке о советской парфюмерии «Для него и для нее» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69)

  • 18:00 Челябинск – Первая лекция цикла, посвященного творчеству Васнецова. Лектор – экскурсовод и искусствовед Марья Аникина (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, второй этаж, Романовский зал)

  • 18:00 Челябинск – Лекция эксперта-ювелира Олега Джумаева «Экспертиза камней: драгоценных и поделочных» в рамках выставки «Каменный цветок» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, Большой выставочный зал)

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