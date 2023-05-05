В Челябинске резко вырос спрос на электросамокаты

В Челябинске спрос на электросамокаты вырос на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Челябинске вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

В теплый сезон электросамокаты выступают доступной альтернативой такси, каршерингу и личным автомобилям. Такой способ передвижения предпочитает не только молодежь – количество пользователей в возрасте старше 50 лет за год выросло на 20%. При этом чаще ездить на самокатах любят южноуральцы в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%.

Челябинск входит в топ-15 городов по числу любителей самокатов. По этому показателю столица Южного Урала уверенно опережает такие мегаполисы как Владивосток, Новосибирск, Красноярск, Тула и Калининград.

Жители других городов Урала также стали чаще интересоваться кикшерингом. Так, в Екатеринбурге число пользователей выросло в 2 раза, а в Тюмени их количество утроилось.

В целом по стране самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, где их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»