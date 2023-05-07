На Южном Урале резко похолодает

На Южном Урале ожидается резкое понижение температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух в регионе прогреется до +27, но с 14 часов начнется быстрое похолодание. Например, в Челябинске температура воздуха к 20:00 понизится до +10, после заката похолодание продолжится.

В ночь на понедельник столбики термометров в отдельных частях Челябинской области достигнут нулевых отметок.

Прохладная погода продержится на Южном Урале до 12 мая.

Челябинск, Софья Артемьева

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