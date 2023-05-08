9 мая центр Челябинска полностью закроют для автомобилей

9 мая в первой половине дня центр Челябинска полностью закроют для автомобилей. Это связано с проведением парада Победы на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 6:00 до 13:00 будет закрыто движение на участках:

проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;

улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

улица Елькина от Тимирязева до до Коммуны;

улица Васенко от проспекта Ленина до Коммуны;

улица Советская от проспекта Ленина до Труда;

улица Коммуны от Советской до Цвиллинга.

В это же время будут закрыты парковки на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы.

На время прохождения колонны будет ограничиваться проезд по проспекту Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской.

Челябинск, Софья Артемьева

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