В Магнитогорске задержали подозреваемых в диверсии на Южно-Уральской железной дороге

В Магнитогорске задержали подозреваемых в организации диверсии на Южно-Уральской железной дороге.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 мая.
Около полуночи очевидцы заметили огонь на перегоне Супряк – Цемзавод, расположенном в двух десятках километров от Магнитогорска.
Как оказалось, кто-то вскрыл и поджег два релейных шкафа. Возгорание оперативно потушили.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области и южноуральского ГУ МВД задержали трех мужчин. По версии следствия, руководство к действию им выдали сотрудники спецслужб Украины, пообещав вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия), мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. В суд внесено ходатайство о заключении задержанных под стражу на время следствия.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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