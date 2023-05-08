В Магнитогорске задержали подозреваемых в диверсии на Южно-Уральской железной дороге

В Магнитогорске задержали подозреваемых в организации диверсии на Южно-Уральской железной дороге.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 мая.

Около полуночи очевидцы заметили огонь на перегоне Супряк – Цемзавод, расположенном в двух десятках километров от Магнитогорска.

Как оказалось, кто-то вскрыл и поджег два релейных шкафа. Возгорание оперативно потушили.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и южноуральского ГУ МВД задержали трех мужчин. По версии следствия, руководство к действию им выдали сотрудники спецслужб Украины, пообещав вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия), мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. В суд внесено ходатайство о заключении задержанных под стражу на время следствия.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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