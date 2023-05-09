Вечером 9 мая Челябинск полностью закроют для автотранспорта

Сегодня вечером центр Челябинска полностью закроют для автотранспорта.

Как уже сообщал «Новый День», День Победы в областном центре традиционно отмечают салютом на набережной реки Миасс. В связи с этим с 20 до 23 часов будет закрыто движение на следующих участках:

улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Кирова от Труда до проспекта Победы;

улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

улица Труда от Российской до Энгельса;

улица Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

улица Каслинская – от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

Челябинск, Софья Артемьева

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