Вечером 9 мая Челябинск полностью закроют для автотранспорта

Сегодня вечером центр Челябинска полностью закроют для автотранспорта.
Как уже сообщал «Новый День», День Победы в областном центре традиционно отмечают салютом на набережной реки Миасс. В связи с этим с 20 до 23 часов будет закрыто движение на следующих участках:
- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улица Кирова от Труда до проспекта Победы;
- улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улица Труда от Российской до Энгельса;
- улица Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
- улица Каслинская – от улицы 8 Марта до проспекта Победы.
Челябинск, Софья Артемьева
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