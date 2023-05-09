Вечером 9 мая в Челябинске изменят маршруты общественного транспорта

В Челябинске на время праздничного фейерверка изменят маршруты общественного транспорта.
Как уже сообщал «Новый День», салют на набережной реки Миасс начнется в 22:00, однако движение через центр города будет закрыто с 20:00 до 23:00.
В связи с этим с 19:30 до 22:30 будут действовать временные транспортные схемы:
Автобусы:
8. «Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королёва»;
15. «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;
18. «Автобусный парк – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;
71. «ЧМК – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина»;
КМ. «Теплотехнический институт – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница» (маршрут будет работать с увеличенными интервалами).
Троллейбусы:
7. «ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская»;
12. «ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская»;
14. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.
17. «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных»;
19. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.
Троллейбусы 5, 10, 16, 25 работают без изменений.
Трамваи:
3. «ЧМК – Российская – Горького – ЧЭМК – проспект Победы – ЧМК»;
5. «ЧГРЭС – Российская – Горького – ЧЭМК»;
6. «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;
7. «ЧГРЭС – Российская – Горького – ЧЭМК»;
16. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.
20. «Першино – ЧМК – ЦХП»;
22. «Чичерина – Российская – Чистопольская».
Движение трамваев с 19:30 до 22:30 до Завода Колющенко, а также по улицам Кирова, Цвиллинга, Карла Маркса приостановлено.
Трамваи 14, 15, 18, 19 работают без изменений.
Челябинск, Софья Артемьева
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