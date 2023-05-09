Вечером 9 мая в Челябинске изменят маршруты общественного транспорта

В Челябинске на время праздничного фейерверка изменят маршруты общественного транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», салют на набережной реки Миасс начнется в 22:00, однако движение через центр города будет закрыто с 20:00 до 23:00.

В связи с этим с 19:30 до 22:30 будут действовать временные транспортные схемы:

Автобусы:

8. «Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королёва»;

15. «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

18. «Автобусный парк – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;

71. «ЧМК – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина»;

КМ. «Теплотехнический институт – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница» (маршрут будет работать с увеличенными интервалами).

Троллейбусы:

7. «ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская»;

12. «ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская»;

14. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.

17. «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных»;

19. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.

Троллейбусы 5, 10, 16, 25 работают без изменений.

Трамваи:

3. «ЧМК – Российская – Горького – ЧЭМК – проспект Победы – ЧМК»;

5. «ЧГРЭС – Российская – Горького – ЧЭМК»;

6. «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;

7. «ЧГРЭС – Российская – Горького – ЧЭМК»;

16. с 19:30 до 22:30 движение приостановлено.

20. «Першино – ЧМК – ЦХП»;

22. «Чичерина – Российская – Чистопольская».

Движение трамваев с 19:30 до 22:30 до Завода Колющенко, а также по улицам Кирова, Цвиллинга, Карла Маркса приостановлено.

Трамваи 14, 15, 18, 19 работают без изменений.

Челябинск, Софья Артемьева

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