9 мая челябинцев после фейерверка развезут по домам

Транспорт Челябинска 9 мая будет работать после праздничного фейерверка.
Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок», воспользоваться можно будет автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 51, 64, 71, КМ, 483, которые продолжат свою работу после 22:30 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.
Трамваи, троллейбусы и автобусы будут сосредоточены в близи следующих остановок и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:
«Теплотехнический институт»
Трамвай 16 – до Чичерина
Автобусы 8 – до Академика Королёва
Автобус 9 – до Мамина
Автобус 34 – в Чурилово (по Комарова, Трашутина)
Автобус 483 – в Старокамышинск (по Кирова, Свободы, Гагарина, Новороссийской)
«Калинина» (по Кирова)
Трамвай 3 – до ЧМК
Трамвай 3 – до Колющенко
«Калинина» (по Свердловскому проспекту)
Троллейбус 12 до Молдавской
Троллейбус 7 до ЧМК (по Богдана Хмельницкого)
Автобус 71 до ЧМК (по 50-летия ВЛКСМ)
«Цирк»
Трамвай 3 – до Колющенко
Трамвай 22 – до Чичерина
«Торговый центр» (по Свердловскому проспекту)
Троллейбус 7 – до АМЗ
«Площадь Ярославского»
Трамвай 3 – до ЧМК
Трамвай 3 – до Колющенко
«ДС «Юность»»
Троллейбус 12 – до АМЗ
«Пушкина»
Трамвай 5 – до Колющенко
Трамвай 5 – до ЧЭМК
Трамвай 22 – до Чистопольской
«Цвиллинга» (ТРК «Куба»)
Трамвай 22 – до Чичерина
Трамвай 22 – до Чистопольской
«Площадь Революции»
Трамвай – до Колющенко
Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)
Автобус 2 – до Петра Столыпина (через Шершни, Тополиную аллею)
Автобус 64 – до Автобусного парка
«Алое поле»
Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)
Автобус 2 – до Петра Столыпина (через Шершни, Тополиную аллею)
Автобус 64 – до Автобусного парка
«Многофункциональный центр» (Труда)
Троллейбус 14 – до ЧМК (по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту)
Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)
«Полковая»
Автобусы 8 – до Академика Королёва
Автобус 71 – до Петра Столыпина(по 40-летия Победы)
На схеме ОГКУ «Организатор перевозок» синим отмечены троллейбусы, зеленым – автобусы, голубым – трамваи
Челябинск, Софья Артемьева
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