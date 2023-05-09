9 мая челябинцев после фейерверка развезут по домам

Транспорт Челябинска 9 мая будет работать после праздничного фейерверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок», воспользоваться можно будет автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 51, 64, 71, КМ, 483, которые продолжат свою работу после 22:30 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Трамваи, троллейбусы и автобусы будут сосредоточены в близи следующих остановок и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:

«Теплотехнический институт»

Трамвай 16 – до Чичерина

Автобусы 8 – до Академика Королёва

Автобус 9 – до Мамина

Автобус 34 – в Чурилово (по Комарова, Трашутина)

Автобус 483 – в Старокамышинск (по Кирова, Свободы, Гагарина, Новороссийской)

«Калинина» (по Кирова)

Трамвай 3 – до ЧМК

Трамвай 3 – до Колющенко

«Калинина» (по Свердловскому проспекту)

Троллейбус 12 до Молдавской

Троллейбус 7 до ЧМК (по Богдана Хмельницкого)

Автобус 71 до ЧМК (по 50-летия ВЛКСМ)

«Цирк»

Трамвай 3 – до Колющенко

Трамвай 22 – до Чичерина

«Торговый центр» (по Свердловскому проспекту)

Троллейбус 7 – до АМЗ

«Площадь Ярославского»

Трамвай 3 – до ЧМК

Трамвай 3 – до Колющенко

«ДС «Юность»»

Троллейбус 12 – до АМЗ

«Пушкина»

Трамвай 5 – до Колющенко

Трамвай 5 – до ЧЭМК

Трамвай 22 – до Чистопольской

«Цвиллинга» (ТРК «Куба»)

Трамвай 22 – до Чичерина

Трамвай 22 – до Чистопольской

«Площадь Революции»

Трамвай – до Колющенко

Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)

Автобус 2 – до Петра Столыпина (через Шершни, Тополиную аллею)

Автобус 64 – до Автобусного парка

«Алое поле»

Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)

Автобус 2 – до Петра Столыпина (через Шершни, Тополиную аллею)

Автобус 64 – до Автобусного парка

«Многофункциональный центр» (Труда)

Троллейбус 14 – до ЧМК (по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту)

Троллейбус 17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев)

«Полковая»

Автобусы 8 – до Академика Королёва

Автобус 71 – до Петра Столыпина(по 40-летия Победы)

На схеме ОГКУ «Организатор перевозок» синим отмечены троллейбусы, зеленым – автобусы, голубым – трамваи

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»