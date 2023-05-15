В Челябинске на месяц изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

Челябинские трамваи №6, №15 и №18 изменят свои маршруты на время ремонта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», схема движения электротранспорта претерпит изменения с 22 часов 19 мая до 5 часов 19 июня в связи с ремонтом трамвайных путей на проспекте Победы от улицы Болейко до улицы Кирова.
Трамваи будут направлены (в оба направления):
№6 – ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС;
№15 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – ЧТЗ;
№18 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Чистопольская.
«Пользуйтесь автобусами №8, №9, №34, №45. Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 ₽ или единый пересадочный билет стоимостью 25 ₽ по транспортной карте», – рекомендовали ответственные за работу общественного транспорта в Челябинской агломерации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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