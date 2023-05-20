20-22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест»: мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов (Арт-сквер на набережной реки Миасс)