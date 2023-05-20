20-22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20.05.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Заключительный день ярмарки фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)
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10:00 Челябинск – «Зеленый марафон» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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14:00 Челябинск – Фестиваль фэнтези, кино и ролевых игр Fantasy Fest, посвященный миру Средиземья (Кинокультурный центр «Победа», Комсомольский пр., 34)
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14:00 Челябинск – Церемония закрытия V Всероссийского Герасимовского киноконкурса «В начале славных дел» (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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14:00 Челябинск – Форум «Школы медиакоммуникаций» для молодых медиаспециалистов Южного Урала (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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16:00 Челябинск – Музыкально-танцевальная программа «От всей души» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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17:00 Челябинск – Танцевальный вечер «Вальс Победы» (Экопарк Курчатовского района, парк качелей)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки «Мастерская находится в цоколе» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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17:00 Челябинск – Концерт студентов кафедры музыкального искусства эстрады (ЮУрГИИ, ул. Плеханова,41, большой зал им. Б.М. Белицкого)
21.05.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Пикник на Алом» (Сквер «Алое поле»)
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12:00 Челябинск – ХХIII Детский джазовый фестиваль (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Городская акция под лозунгом «Мы знаем! Мы помним!», приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа (Кировка)
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12:00 Челябинск – Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест»: мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов (Арт-сквер на набережной реки Миасс)
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16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
22.05.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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