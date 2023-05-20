В Челябинске маршрутка повисла на тросах, разделяющих полосы дороги

В Челябинске маршрутка вылетела с дороги повисла на разделяющих полосы тросах.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, ДТП произошло сегодня в 11:40 рядом с домом №7 на улице Лыжных батальонов. Водитель маршрутного такси №158 не справился с управлением. Автобус вынесло за пределы проезжей части, и он повис на ограждении, разделяющем встречные потоки.

Были ли в маршрутке пассажиры – не уточняется. Сообщается лишь, что в результате ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Лиана Макоба

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