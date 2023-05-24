24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2023, среда
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10:00 Челябинск – Онлайнпресс-конференция, посвященная государственной регистрации прав на ранее учтенные объекты с участием заместителя руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольги Юрченко (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Презентация интерактивной карты «Азы русской словесности», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:30 Челябинск – Бизнес-конференция для руководителей и предпринимателей «Формула бизнеса» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумрудный»)
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13:00 Челябинск – Закрытие выставки «Мода от народа: вчера, сегодня, завтра? Опыты реконструкции традиционной одежды и текстиля» (Музей археологии и этнографии ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, аудиторный корпус, 2 этаж)
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16:00 Челябинск – Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры (детская школа искусств №3, ул. Горького, 10А)
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18:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки Элины Гариповой «Фоторенессанс» в рамках фестиваля «Фотофест-2023» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня)
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19:00 Челябинск – Творческая встреча с фотографами Элиной Гариповой, Иваном Ковалевым и Рустамом Рахимовым (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, видеозал)
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