24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Закрытие выставки «Мода от народа: вчера, сегодня, завтра? Опыты реконструкции традиционной одежды и текстиля» (Музей археологии и этнографии ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, аудиторный корпус, 2 этаж)