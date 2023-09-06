Челябинские аквабайкеры стали лучшими в России

Челябинцы завоевали золото чемпионата России по аквабайку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, после завоевания Кубка России по аквабайку в Екатеринбурге члены «Федерации водно-моторного спорта Челябинской области» продолжили победную серию в финале чемпионата России, который проходил 25-27 августа на Гребном канале в Москве.

Состав команды дополнили два юниора: Макар и Семон Горяевы (класс FREESTYLE JUNIOR). Для девятилетнего Макара это первые соревнования такого уровня. На чемпионате Макар исполнил сложнейший элемент – бэкфлип (сальто назад на аквабайке), а Семен – два бэкфлипа подряд.

Основной состав команды остался прежним: Милена Хайруллова (SKI GP3 JUNIOR), Николай Иванов (SKI GP3), Лев Шишкин (SKI GP3), Артем Горяев (FREESTYLE). Главный тренер команды – Эрик Хайруллов.

В первый день соревнований проходили заезды юниоров. Трасса в Москве достаточно узкая, что препятствует обгонам и очень важно было опережать соперников уже на старте. Челябинские спортсмены успешно преодолели все препятствия.

По ходу сезона у Милены Хайрулловой были трудности с удачным стартом, но в этих состязаниях юная спортсменка проявила свой бойцовский характер: уверенно брала старт и в двух заездах финишировала вторая, что позволило ей завоевать титул вице-чемпионки Первенства России по аквабайку 2023 в классе SKI GP3 JUNIOR.

На следующий день состоялись заезды во взрослых классах. Артем Горяев, имея запас очков с первого этапа, профессионально отработал свою программу и стал вице-чемпионом России в дисциплине FREESTYLE.

А в классе стоячих гидроциклов GP3 все было более напряженно. Перед финалом Николай Иванов занимал вторую строчку чемпионата, а Лев Шишкин – четвертую. Основными соперниками наших ребят были спортсмены из Москвы. Но в финальной гонке Лев Шишкин занял первую строчку протокола, а Иванов Николай – вторую. Сумма набранных на этом этапе очков позволила Льву стать вице-чемпионом, а Николай Иванов завоевал титул Чемпиона России по аквабайку 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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