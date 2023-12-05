Бактерии будут «заживлять» трещины в мостах, тоннелях и зданиях

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали способ самовосстановления бетона при помощи биоминеральной добавки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительный бетон часто растрескивается в процессе усадки, под воздействием морозной агрессии и от превышения расчетной нагрузки. Мелкие трещины на балках и плитах не столько опасны сами по себе, сколько вредны для внутренней стальной арматуры, которая выполняет в материале основную несущую функцию. При просачивании в трещины воды и воздуха, сталь начинает ржаветь, что приводит к постепенному разрушению всей железобетонной конструкции. В ЮУрГУ нашли способ, как с этим бороться.

«В состав бетона мы вводим специальные бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности питаются специально размещенной для них в бетонной системе органической пищей – лактатом кальция, – рассказывает профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных. – Они его съедают и формируют из него уже не органическое, а минеральное вещество – кальцит. Бактерии откладывают кальцит в трещине, трещина «залечивается», и поступление внутрь воды и воздуха блокируется. Это предотвращает ржавление арматуры в железобетоне и восстанавливает его сплошность».

Научный коллектив кафедры Строительные материалы и изделия при взаимодействии с НИЛ системной патологии и перспективных лекарственных средств ЮУрГУ в качестве «лекарства» для бетона используют бактерию Bacillus subtilis (сенная палочка). Эту бациллу разработчики поместили в специальные гранулы в составе бетона, рядом с которыми расположили съедобный лактат кальция. Размещенный вокруг них пуццолановый компонент (микрокремнезем или зола-уноса) снижает pH бетона, обеспечивая микроорганизмам благоприятные условия для существования и размножения.

До поры до времени споры аэробных бактерий спят. Как только возникшая в бетоне трещина дошла до гранулы и нарушила ее целостность, бактерии с поступлением к ним влаги и кислорода просыпаются, начиная свою «заживляющую» деятельность. В процессе поедания растворенного лактата кальция сенная палочка, выделяя кальцит, постепенно перекрывает доступ воды и воздуха как к арматуре (главная цель), так и к себе, из-за чего снова засыпает. При возникновении новой трещины активизируются другие населенные капсулы, которых в бетоне тысячи. Так, бетон способен к бесконечному «самозалечиванию».

Преимущество предложенного способа в том, что достигается такая регенерация строительного материала в пять раз быстрее, чем в обычных условиях (без биодобавки). Если без бактерий бетон заращивает свои трещины спустя 50 циклов естественного намокания и высушивания, то при добавлении в его состав бактериального бульона полное самовосстановление бетона происходит уже через 10 циклов. Кстати, бацилла довольно жизнеспособна: сенная палочка комфортно себя чувствует при температурах до -40 градусов и способна жить без пищи в состоянии спор более двухсот лет.

Сейчас в лаборатории ЮУрГУ бактерии успешно заращивают трещины шириной до 0,5 миллиметра. Однако челябинские ученые уже работают над тем, чтобы микроорганизмы были способны «заживлять» и более широкие повреждения в бетоне, обеспечивая не только герметичность, но и прочность реабилитированного участка.

Самовосстанавливающийся бетон может применяться при возведении мостов, тоннелей, прибрежных и иных построек, где имеется доступ к воде – триггеру для жизни сенной палочки в составе стройматериала. Также разработка челябинских ученых оправдает себя при строительстве бетонных дорог и ремонте наружных поверхностей, к примеру, при реставрации старых зданий.

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Челябинск, Ольга Арсентьева

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