«Металлург» вновь выходит вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атаками «Магнитки», но ворота гостей пали не сразу.

Лишь на 10-й минуте первого периода после длительного розыгрыша по периметру зоны «Автомобилиста» Валерий Орехов сделал наброс от синей линии на пятак, где Денис Зернов технично подправил траекторию шайбы – 1:0, хозяева открывают счет.

А за 20 секунд до сирены на первый перерыв все тот же Зернов от дальней штанги закатывает шайбу гостям «в раздевалку» – 2:0.

Второй период прошел во взаимных, но безрезультатных атаках. Наконец, на 38-й минуте екатеринбуржец Анатолий Голышев, подхватив шайбу у синей линии, набрал темп и резким броском отправил ее в дальний угол – 1:2.

А уже на третьей минуте третьего периода защитник Кирилл Воробьев кистевым броском от синей линии пробил по воротам «Магнитки», и шайба, срикошетив от одного из нападающих «Автомобилиста», угодила в ворота – 2:2.

Но на 47-й минуте магнитогорцы вновь выходят вперед: Даниил Вовченко реализовал численное преимущество гостей – 3:2.

В середине игрового отрезка уже «Металлург» остается в меньшинстве. Но екатеринбуржцы ничего не могут сделать.

Темп игры постепенно снижается, хоккеисты начинают осторожничать. Однако это не мешает Денису Зернову на 57-й минуте встречи оформить хет-трик. Магнитогорец, отбыв двухминутный штраф, подхватывает шайбу и несется к воротам Евгения Аликина – голкипер «Автомобилиста» уже ничего не может сделать.

Примерно через минуту вратарь гостей покидает ворота, уступая место на площадке шестому полевому игроку. И за две секунды до сирены Игорь Гераськин убегает к пустым воротам гостей – 5:2, уверенная победа «Магнитки».

«Металлург» вновь выходит вперед в полуфинальной серии – 3:2. Следующий матч пройдет в субботу, 13 апреля, в Екатеринбурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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