В Челябинской области отмечается острый дефицит врачей, водителей и учителей, но высокую зарплату предлагают не всем

Самыми востребованными на Южном Урале в первом полугодии 2024 года стали медики, водители троллейбусов, слесари-электромонтажники и осмотрщики вагонов; самые высокооплачиваемые вакансии – врач и станочник широкого профиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, на 1 июля коэффициент востребованности (соотношение по количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, имеющих данную специальность) врачей составил 524. Зарплатные предложения колеблются в пределах 22,1 тыс рублей – 100 тыс рублей. Кто именно может рассчитывать на сотню в месяц, не уточняется, но известно, что хирургам предлагали максимум 90 тысяч рублей, педиатрам – 85 тысяч.

Коэффициент востребованности водителей троллейбусов – 310, зарплата заявлялась в диапазоне от 40 тыс до 60 тыс рублей.

На третьем месте по востребованности оказались электромонтажники: число вакансий с зарплатой от 22,1 тыс до 90 тыс рублей в 188 раз превысило число ищущих работу.

В пятерку наиболее востребованных так же вошли осмотрщики вагонов (коэффициент 117, диапазон зарплат – от 60 тыс до 90 тыс рублей) и слесарь по сборке металлоконструкций (коэффициент 97, диапазон зарплат – от 22,1 тыс до 75 тыс рублей).

Среди обладателей профессий служащих, помимо врачей, легко могут найти работу инженеры-электронщики (коэффициент 64, диапазон зарплат – от 22,1 тыс до 82 тыс рублей) и инженеры- проектировщики (коэффициент 53, диапазон зарплат – от 22,1 тыс до 70 тыс рублей).

Очень нужны и учителя русского языка и литературы: предложение в 50 раз превышает число ищущих работу, однако зарплаты педагогов невелики, максимальное предложение – 55,1 тыс рублей.

Сложнее всего найти работу юристам и экономистам: число вакансий в этих сферах меньше, чем соискателей.

Челябинск, Софья Артемьева

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