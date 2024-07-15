На Таганае началась тихая охота

На Тагане стартовал грибной сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году первыми появились боровики и маслята, хотя обычно тихая охота в лесах заповедника начинается со сбора подосиновиков и подберёзовиков.

Правда, и белых, и маслят пока не очень много.

«Зато когда слой войдет в полную силу, на одной поляне вполне можно будет собрать целое ведро. Особенно, если пройдут дожди», – отмечают в заповеднике, предупреждая: вряд ли сезон 2024 года станет богаче прошлогоднего, который побил рекорд грибной урожайности за всю историю наблюдений.

Миасс, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube