Суд запретил парламентарию превратить пруд в элитный поселок

Арбитражный суд Челябинской области запретил компании южноуральского парламентария превратить пруд в элитный поселок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась весной 2016 года, когда

«Строительные инвестиции» депутата областного Законодательного собрания Владимира Бекишева получила в аренду землю в Кременкульском сельском поселении для обустройства пруда рядом с коттеджным поселком Терема. Участок был предоставлен без проведения конкурса.

В 2022 году статус территории изменили с земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, и застройщик решил вместо водоема возвести таун-хаусы.

Но властям Сосновского района идея не понравилась: чиновники отметили, что участок предоставлялся без аукциона именно под пруд, а блокированная застройка не соответствует условиям договора аренды. И чтобы изменить эти условия, необходимо выставить землю на аукцион.

Дело дошло до Арбитражного суда, и тот встал на сторону чиновников.

Челябинск, Павел Зварзин

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