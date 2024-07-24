В УрФО посчитали туристов за первые пять месяцев года

Челябинская область заняла третье место в УрФО по числу туристов, посетивших регион за первые пять месяцев 2024 года. Статистику опубликовали на сайте полномочного представителя президента в УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером стала Свердловская область, которую посетили Свердловскую область 722,5 тысяч человек. На втором месте Тюменская – 375 тысяч. Челябинская область отстает на 3 тысячи: с января по май сюда приехали 372 тысячи человек.

Далее следуют ХМАО и ЯНАО, а замыкает список Курганская область с результатом менее 72 тысяч человек.

Челябинск, Софья Артемьева

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