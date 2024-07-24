Проблемой протекающих крыш и порванных канализаций в Челябинске занялась прокуратура

Прокуратура проверит работу коммунальных служб Тракторозаводского района: за последние дни поступило несколько серьезных жалоб от горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные обитатели ЖК «Яблочный» в поселке Чурилово заявили о том, что территория залита зловонной жижей: приходиться едва ли не плавать в канализационных отходах. Вонючая река 3 недели отравляет жизнь воспитанников и работники детского сада №44, жителей домов №13 и №15 по улице Конструктора Духова и владельцев участков в товариществе «Тракторосад-3».

«Выездная проверка в ЖК «Яблочный» в поселке Чурилово выявила сильное подтопление придомовой территории канализационными водами из находящегося рядом источника стока вод, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – Аналогичные нарушения зафиксированы в ходе осмотра участка дороги напротив жилого дома №95 по улице Культуры».

Побывали сотрудники прокуратуры и в доме №118 по улице Героев Танкограда.

«В здании трещина в крыше, – жаловались жильцы. – Вода уже дошла до квартир на нижних этажах. Все течет через провода, через распределительные коробки. Все мокрое. Во втором подъезде течет по стенам». Первую заявку в ЖЭУ люди подавали в конце апреля, вторую – в середине июня. В июле, наконец, масштаб проблемы зафиксировали, но крышу не починили.

«В ходе осмотра подвальных помещений дома №118 по улице Героев Танкограда обнаружены остаточные явления разлива канализационных вод», – констатировали в прокуратуре.

С серьезной проблемой столкнулись и жители дома №6 на улице Главной: подвал многоэтажки затопило канализационными стоками, запах стоит соответствующий. По словам жильцов, подобная ситуация возникает ежегодно. «При осмотре тепловых пунктов, находящихся в доме №6 на улице Главной обнаружено сильное подтопление канализационными водами, – подтвердили в ведомстве. – Прокуратурой будет дана оценка бездействию ответственных лиц коммунальных предприятий при содержании общего имущества собственников, а также объектов инженерной сети водоотведения».

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube