В Магнитогорске прямо на дороге утонул автомобиль.

В Магнитогорске прямо на дороге утонул дорогостоящий автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожники выкопали яму для ремонта ливневки, но ничем не ее огородили и никак не обозначили. В ходе сильных ливней яму залило водой вровень с дорогой. В «ловушку» попался Infiniti: автомобиль на ходу въехал в яму, сначала «зарылся» носом, едва не завалился на бок, а потом полностью погрузился вводу и поплыл. Вода доходила практически до боковых стекол.

«Доставать пришлось с помощью подъемного крана, – пишет Ural Mash. – Водитель не пострадал, ремонтников проверяет полиция».

Добавим, что за Infiniti в том же направлении двигался еще один автомобиль, но он вовремя остановился.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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