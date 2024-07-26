В Магнитогорске прямо на дороге утонул автомобиль.

В Магнитогорске прямо на дороге утонул дорогостоящий автомобиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожники выкопали яму для ремонта ливневки, но ничем не ее огородили и никак не обозначили. В ходе сильных ливней яму залило водой вровень с дорогой. В «ловушку» попался Infiniti: автомобиль на ходу въехал в яму, сначала «зарылся» носом, едва не завалился на бок, а потом полностью погрузился вводу и поплыл. Вода доходила практически до боковых стекол.
«Доставать пришлось с помощью подъемного крана, – пишет Ural Mash. – Водитель не пострадал, ремонтников проверяет полиция».
Добавим, что за Infiniti в том же направлении двигался еще один автомобиль, но он вовремя остановился.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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