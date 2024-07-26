В Копейске введен режим повышенной готовности, это связано с обильными осадками.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, на случай подтопления домов организованы пункта временного размещения в школе №13 (поселок Горняк) и в доме культуры поселка Бажово. В случае необходимости власти готовы оборудовать дополнительные пункты временного размещения граждан.

Сейчас все службы жизнеобеспечения города переведены в усиленный режим работы. Откачивается вода из прудов-испарителей на улицах Менжинского, Кузбасской, Донецкой, Бакинских Комиссаров, 7 ноября, Лихачева и Ударной.

В субботу планируется начать работы на улицах Каслинской, Ильменской и Воркутинской. А в воскресенье, 28 июля, планируют откачивать воду из карьера «Копейский».

Копейск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube