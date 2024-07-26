Вода отрезала один из поселков от Миасса

В миасском поселке Тыелга смыло мост.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, из-за дождевых паводков уровень воды в одноименной реке резко поднялся. Под напором воды деревянный мост разрушился. Часть поселка оказалась отрезанной от города.

Миасская прокуратура провела на месте совещание с представителями администрации, управления гражданской обороны и защиты населения. Создан оперативный штаб по контролю за последствиями паводка.

Миасс, Софья Артемьева

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