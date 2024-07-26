В Челябинске выявлено загрязнение реки Миасс и ее берега в районе новостроек

В Челябинске выявлены нарушения природоохранного законодательства в районе строительства новых многоэтажных домов на берегу реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Росприроднадзора, горожане пожаловались на загрязнение реки и ее берега в районе северо-запада.

Инспекторы провели выездное обследование указанной территории и обнаружили в водоохранной зоне реки Миасс слив бетонной смеси на почву за границами строительной площадки. Также выявлен сброс сточных дождевых вод без очистки с улицы Чичерина прямо в реку.

«В отношении виновных лиц будут приняты меры», – сообщили в ведомстве, не уточнив, какие конкретно меры.

Челябинск, Павел Зварзин

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