Челябинские дорожники вынудили федеральных чиновников грубо нарушить ПДД

Челябинские дорожники заставили федеральных чиновников грубо нарушить ПДД наспех нанесенной разметкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в город прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с ним приехали сотрудники подчиненных министерству ведомств, а также команда главных специалистов страны по разным медицинским направлениям.

Часть этой делегации побывала сегодня детском травмпункте на улице Российской. А для того, чтобы выехать с прилегающей к медучреждению территории, высокопоставленным чиновникам и медикам пришлось пересечь на дороге двойную сплошную линию, что правилами дорожного движения.

Напомним, в преддверии визита московских гостей дорожники спешно нанесли новую разметку на участок дороги рядом с детском травмпунктом и терапевтическим отделении поликлиники №1. Правда, не на асфальт – его срезали еще в прошлом году, а на бетонное основание, на которое так и не уложили новое дорожное покрытие.

«Художники» так торопились, что даже не стали вникать в прежнюю разметку, и прочертили двойную сплошную через весь участок.

«У нас нарисовали двойную сплошную на Российской перед приездом министра, и теперь во двор попасть проблема – до этого был разрыв для въезда к нам и в травмпункт. А «министры» выезжали от травмпункта через двойную сплошную», – цитирует 74.ru жительницу дома №9 на площади Мопра, запечатлевшую на видео, как вереница черных машин выезжает от травмпункта, нарушая требования разметки.

Напомним, ПДД предусматривают лишь две ситуации, в которой пересечение двойной сплошной не является нарушением: первая – наличие знаков, которые предписывают совершить такой маневр; вторая – экстренный случай, когда двойную сплошную пересекают, чтобы избежать ДТП или объехать препятствие.

Ни один из вышеизложенных вариантов для сегодняшней ситуации не походит. Поэтому сотрудникам ГАИ пришлось останавливать на улице Российской автомобильное движение, чтобы выпустить правительственный кортеж.

Челябинск, Павел Зварзин

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