В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище, жителей готовят к эвакуации

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище, в зоне подтопления находятся порядка 200 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Карабашского городского округа, жителям поселков, находящихся в зоне подтопления – Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – нужно быть готовыми к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, поэтому горожанам рекомендовано запастись водой.

На месте ЧП работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины. В округе объявлен режим ЧС.

В соцсетях начинают появляться видеоролики, демонстрирующие, как люди сидят на крышах частных домов и дворовых построек.

Водохранилище находится на реке Большой Киалим между Миассом и Карабашом и является питьевым источником последнего.

Карабаш, Павел Зварзин

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