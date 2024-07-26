Дорогу Миасс – Карабаш – Кыштым затопило из-за прорыва дамбы

В районе Карабаша затопило дорогу, движение автотранспорта остановлено.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины Киалимского водохранилища. Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда.

Карабаш, Павел Зварзин

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