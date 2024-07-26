Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуируют три поселка

Власти принято решение о превентивной эвакуации 3 населенных пунктов в Карабшаском городском округе. Об этом сообщает полпредство в Уральском федеральном округе.

Как уже сообщал «Новый День», из-за дождей и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы. В зоне подтопления находятся пять населенных пунктов – Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево.

Первым удар стихии принял Киолим, оттуда уже эвакуированы 20 человек. В МЧС отмечают, что по ходу движения воды после прорыва дамбы находятся еще 4 села.

Сейчас представители администраций, МЧС и МВД обходят дома. В Карабаше на базе двух школ развернуты пункты временного размещения.

Карабаш, Павел Зварзин

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