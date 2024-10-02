На срочную службу призовут 3100 южноуральцев

В Челябинске рассказали, сколько молодых южноуральцев планируется призвать в армию осенью 2024 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заданию на осеннюю призывную кампанию на срочную службу в Вооруженных силах РФ планируется направить 3100 жителей Южного Урала. Об этом сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

«Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев, – уточнил военный комиссар. – Отправки призывников с областного сборного пункта планируется начать с 15 октября».

Большинство молодых южноуральцев будут проходить службу в подразделениях Центрального (18,1%) и Московского (21,6%) военных округов. В воссозданный в феврале текущего года Ленинградский военный округ могут направить около 1%. 10,7% новобранцев из Челябинской области будут проходить службу в Восточном военном округе, 10,4% – в Южном. 4,7% южноуральских срочников попадут в военно-морской флот, еще 33,6% – в другие воинские формирования.

Напомним, осенний призыв на срочную службу стартовал в России 1 октября. До 31 декабря 2024 года в армию должны отправить 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Установленное задание меньше, чем во время весенней кампании, когда было призвано 150 тысяч человек (в Челябинской области весной призвали 3400 человек).

Челябинск, Виктор Елисеев

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