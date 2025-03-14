В Челябинской области в суд направили дело о гибели прохожего в канализационной яме

Начальник цеха миасского водоканала ответит в суде за гибель случайного прохожего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской прокуратуры, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха ОАО «Миассводоканал». Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 2 апреля прошлого года у дома №77а по улице Нижнезаречная в Миассе прорвало канализационную трубу. В результате размыва грунта образовался провал.

После обнаружения провала начальник цеха «Миассводоканала» приказал бригаде рабочих натянуть по периметру ямы ленту. Однако защитное ограждение устанавливать не стали. К срочному ремонту сетей также не приступили.

Днем по тропинке поблизости от провала проходил 52-летний мужчина. Из-за отстуствия ограждения горожанин упал в яму канализационной сети, наполненную стоками. Труп мужчины в тот же день нашли в приемном резервуаре канализационной насосной станции поселка Тургояк.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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