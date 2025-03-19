В Аше из зоны подтопления эвакуированы 170 человек

В Аше вода пошла по старому руслу реки Сим и подтопила новые территории. В опасной зоне оказались улицы Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, эвакуированы 170 человек, в том числе 38 детей. 10 из них размещены в гостинице «Аша», остальные находятся у родственников и знакомых.

Всего в настоящий момент в Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков.

Челябинск, Софья Артемьева

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