В суд направили дело о падении рабочего с балкона девятого этажа на стройплощадке в пригороде Челябинска

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сама трагедия произошла 20 ноября прошлого на строительной площадке в Сосновском районе.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ на балконе 9-го этажа строящегося многоэтажного дома в микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный 58-летний рабочий потерял равновесие и упал вниз. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По версии следствия, к смертельному ЧП привело то, что распорядитель работ подрядной организации не организовал контроль за соблюдением работником требований безопасности при проведении работ на высоте и обеспечением безопасных условий труда. Так, мужчина работал на балконе, где отсутствовало ограждение, к тому же у него не было средств индивидуальной защиты.

Уголовное дело в отношении ответственного за работы сотрудника после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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