На челябинской Кировке уберут часть светового потолка. Но ненадолго

На пешеходной улице в центре Челябинска временно демонтируют часть светового потолка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с воскресенья, 20 апреля, МКУ «ЭВИС» приступит к работам по снятию иллюминации по улице Кирова на участке от «Нулевой версты» до улицы Коммуны.

Это необходимо для проведения исторической реконструкции торжественной отправки добровольческого танкового корпуса на фронт, которая состоится 9 мая в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Работы по восстановлению светового потолка планируют начать 10 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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