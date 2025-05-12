Перед судом предстанет еще один фигурант «дела дорожной мафии»

Челябинец, прикарманивший 50 миллионов рублей, предназначавшиеся для взяток чиновникам, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего южноуральца, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 годы руководитель ООО «УралДорСтрой» Нвер Колозян обратился к своему знакомому, ошибочно полагая, что тот обладает необходимыми знакомствами во властных структурах, и предложил ему стать посредником при передаче взяток. Южноуралец решил не разочаровывать дорожника и согласился.

После этого директор дорожной компании систематически перечислял деньги на расчетные счета, подконтрольные знакомому. Предприниматель был уверен, что средства получают нужные ему чиновники. Однако в действительности деньги его приятель оставлял себе. За время «взаимовыгодного сотрудничества» он получил более 50 миллионов рублей.

Во время следствия суд арестовал имущество южноуральца общей стоимостью более 20 миллионов рублей для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, масштабные злоупотребления в сфере дорожного строительства в Челябинской области вскрылись после задержания в декабре 2023 года Нвера Колозяна – руководителя одного из ведущих игроков рынка строительства и содержания дорог Челябинской области задержали. Вслед за этим задержали его сына Гарника.

В рамках расследования силовики задержали сотрудников ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», знакомого Колозянам предпринимателя, еще одного бизнесмена, передававшего взятки чиновникам. Наконец, в мае прошлого года был задержан и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

В ходе расследования выяснилось, что криминальное сотрудничество между дорожниками и специалистами учреждений, призванных следить за качеством их работ, проходило на регулярной основе.

В январе текущего года суд приговорил Колозяна к 5 годам в колонии строго режима и штрафу в 40 миллионов рублей. Кроме того, в течение трех лет после отбывания наказания он не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Одного из сотрудников «Челябинскавтодора» приговорили к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 40,5 миллионов рублей. Остальные ждут исхода судебных процессов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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