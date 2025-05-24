Игрок, забивший последний гол «Трактора» в сезоне 2025/26, объявил о завершении карьеры

Стивен Кэмпфер заканчивает спортивную карьеру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», 36-летний защитник «Трактора» объявил о своем решении на церемонии закрытия сезона.

Американский игрок обороны начал профессиональную карьеру 19 лет назад – в 2006 году и уже через пять лет в своем дебютном сезоне в НХЛ за «Бостон Брюинз» стал обладателем Кубка Стэнли (2011). Всего Стивен провел в НХЛ 234 матча и набрал 40 (16+24) очков. Также в активе Кэмпфера 392 игры в АХЛ, где он отметился 174 (41+134) баллами за результативность.

В КХЛ защитник появлялся дважды. В сезоне 2021/22 американец выступал за казанский «Ак Барс», затем летом 2024-го стал игроком «Трактора». В рамках Континентальной хоккейной лиги провел 131 встречу и набрал 76 (27+49) очков.

Вместе с «черно-белыми» Кэмпфер стал обладателем серебряных наград Чемпионата КХЛ 2024/25. Именно он сравнял счет в последнем матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», благодаря чему челябинские хоккеисты смогли побороться в овертайме.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Стивена за профессиональное отношение к делу, весомый вклад в игру команды и желает быстро найти себя после окончания карьеры. Great job!» – заявили в пресс-службе команды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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