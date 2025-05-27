Инфляция в Челябинской области превысила 10 процентов

Цены в апреле росли на Южном Урале быстрее обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, цены в регионе в апреле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,45% к марту. Годовая инфляция повысилась и составила 10,02%.

Цены на услуги почти не изменились, а на непродовольственные товары даже снизились. Прирост цен на продовольствие в апреле составил 1,23%. За 12 месяцев сильнее всего подорожали услуги, меньше всего − непродовольственные товары.

Если говорить о продуктах, подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Это преимущественно объясняется продолжительным ростом издержек хлебокомбинатов на сырье (дрожжи, молочную сыворотку, наполнители), электроэнергию, оплату труда, доставку продукции, отмечают представители регулятора. Накопленный за 12 месяцев рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 18,22%.

Продолжился рост цен на чай, кофе и какао. «Неурожай в основных странах-производителях привел к повышению мировых цен на кофейное зерно и какао-бобы», – напомнили в ЦБ. В целом за год цены на чай, кофе и какао выросли на 15,64%.

Подешевели масло и жиры, куриные яйца. Из-за увеличения объемов производства снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, а также маргарин. Однако во втором полугодии прошлого года эти продукты существенно дорожали, поэтому за 12 месяцев цены на масла и жиры выросли сильнее, чем все прочие категории продовольствия.

В связи с ростом выпуска в целом по стране и в регионе, а также включением яиц в перечень социально значимых товаров с февраля этого года, цены на них продолжали снижаться. В течение года яйца заметно дешевели на протяжении нескольких месяцев подряд, поэтому накопленное за 12 месяцев снижение цен на них оказалось существенным (-18,53%).

Непродовольственные товары в апреле дешевели. Снизились цены на зависимые от импорта товары длительного пользования. Основное влияние оказали укрепление рубля и охлаждение потребительского кредитования. В частности, подешевели средства связи, инструменты, бытовая техника и электроника, а также легковые автомобили иностранных марок.

В течение года цены на средства связи, компьютеры и телерадиотовары преимущественно снижались, поэтому за год эти товары тоже подешевели (-9,23%, -1,31%, -4,02% соответственно).

В то же время инструменты, бытовая техника и новые автомобили на протяжении последних 12 месяцев несколько раз дорожали, поэтому цены на них за год выросли.

Больше, чем обычно, подешевела обувь. Укрепление рубля привело к снижению затрат отечественных производителей на материалы и комплектующие для ее производства, дешевле стала и импортная продукция. В первой половине предыдущего года обувь тоже дешевела, поэтому за 12 прошедших месяцев цены на нее также снизились (на 1,81%).

Выросли цены на печатные издания и большую часть медикаментов. В условиях высокого спроса отечественные производители и издатели продолжили переносить в цены возросшие ранее издержки на материалы и оплату труда.

Услуги в апреле подорожали незначительно. Выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги. Это вызвано более ранним, чем обычно, началом сезона оздоровительного отдыха в регионе из-за установления в апреле благоприятных погодных условий и высокого спроса, считают представители финансового регулятора. Кроме того, дороже стали другие услуги, связанные с внутренним туризмом: экскурсионные туры и поездки на Черноморское побережье.

Стали дороже медицинские услуги. Массаж, физиолечение и ультразвуковое исследование выросли в цене из-за роста затрат на оплату труда, расходные материалы. С апреля прошлого года медицинские услуги подорожали на 13,62%.

Зарубежный отдых на отдельных направлениях подешевел. В связи с укреплением рубля снизились цены на путевки в ОАЭ, Египет и страны Юго-Восточной Азии. В то же время из-за высокого спроса стоимость популярных в это время года туров в Турцию и страны Закавказья выросла сильнее обычного. Однако на протяжении года цены на туристические поездки за рубеж несколько раз повышались. Накопленным итогом за 12 месяцев услуги зарубежного туризма выросли в цене, но заметно меньше, чем услуги в целом.

Если говорить об общей картине, цены в Челябинской области в апреле выросли почти так же, как в целом по России. Однако по ряду товаров и услуг рост цен отличался от общероссийского.

В регионе более существенно подорожали путевки в санатории и дома отдыха, а по России в целом цены на санаторно-оздоровительные услуги выросли заметно слабее.

В то же время в Челябинской области более заметно, чем в целом по стране, подешевели средства связи и обувь. На это повлияли финальные распродажи, связанные с закрытием сетевыми магазинами ряда торговых точек и переходом к онлайн-продажам через маркетплейсы.

Годовая инфляция в регионе ускорилась, но осталась немного ниже, чем в целом по стране. За 12 месяцев в Челябинской области меньше подорожали продовольственные и непродовольственные товары.

«С исключением сезонности цены в апреле выросли больше обычного для этого месяца. Главная причина – высокий спрос, который опережает возможности производства. В этих условиях производители и поставщики продолжали переносить в цены для потребителей возросшие затраты на производство продукции, зарплаты, логистику», – констатируют в ЦБ.

Годовая инфляция в стране в апреле снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году, подчеркнули в регуляторе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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