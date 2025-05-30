Челябинец, раскурочивший «Стену памяти» в парке «Металлург», предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет молодой человек, повредивший мемориальное сооружение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в повреждении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 апреля текущего года. 19-летний южноуралец несколько раз ударил руками по макетам с фотографиями участников войны в конструкции «Стена памяти». В результате полотно с изображениями было повреждено.

Горожанин был пьян, но вполне осознавал свои действия.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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