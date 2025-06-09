Жители Советского района Челябинска на десять лет оставят без воды

В части Советского района Челябинска отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 10 июня, с 9:00 до 19:00 в Советском районе пройдут плановые работ на водоводе.

В связи с этим ожидается временное ограничение водоснабжения. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Ограничение коснется жилого фонда, объектов социальной сферы и административных зданий.

Многоквартирные дома по адресам:

ул. Блюхера, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 11а, 11в, 13, 14;

ул. Воровского, 73а, 75, 77, 77а, 79, 81, 83;

ул. Доватора, 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б;

ул. Омская, 2, 4, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 61, 63б, 67, 69, 71, 87, 89, 91;

ул. Разина, 10а;

ул. Сулимова, 45, 47, 47а, 49а, 51, 51а, 53, 88, 90;

ул. Тарасова, 38, 40, 42, 48, 50, 54, 56;

ул. Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38;

ул. Шаумяна, 71, 71а, 96, 118;

ул. Яблочкина, 13а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24а.

Социальные учреждения по адресам:

ул. Блюхера, 12;

ул. Варненская, 13, 15;

ул. Доватора, 23, 26/к2, 26/1, 26/2;

ул. Елькина, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 110;

ул. Ильменская, 2;

ул. Колсанова, 6;

ул. Курчатова, 2, 4, 4а, 5в, 6а;

ул. Луганская, 3, 5, 7;

ул. Овчинникова, 17а;

ул. Окружная 1-я, 3, 5;

ул. Окружная 2-я, 1, 3;

ул. Федорова, 12;

ул. Цеховая, 8А;

ул. Яблочкина, 24.

Административные здания по адресам:

ул. Блюхера, 11д, 21;

ул. Воровского, 85;

ул. Доватора, 1а, 9, 11, 15, 18а;

ул. Елькина, 77, 85;

ул. Омская, 61а, 63а;

ул. Разина 1, 3, 8, 9;

ул. Сулимова, 49;

ул. Тарасова, 39, 45, 47, 52;

ул. Техникумовская, 36а;

ул. Шаумяна, 73а, 116;

ул. Яблочкина, 14.

Также будет отключено водоснабжение в домах частного сектора по улицам Блюхера, Доватора, Лазо, Сулимова, Учебной.

В связи с проведением работ может наблюдаться пониженное давление в районе проспекта Ленина, улиц Российской, Овчинникова, Курчатова и Воровского.

Справки по телефону диспетчерской службы МУП «ПОВВ»: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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