Новый международный терминал планируется построить в аэропорту Челябинска в течение пяти лет

Руководство «Новапорта» поделилось подробностями концепции нового международного терминала в аэропорту Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом речь шла в ходе встречи, посвященной вопросам развития аэропортовой инфраструктуры региона.

По словам генерального директора управляющего воздушной гаванью «Новапорт Холдинга» Евгения Янкилевича, планируемый к строительству в Челябинске терминал международных авиалиний займет площадь около 14 тысяч квадратных метров. Проектирование должно занять полтора года, строительно-монтажные работы – три года. Реализация проекта призвана значительно увеличить пропускную способность аэропорта.

«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивает его, создавая единую технологическую территорию обслуживания пассажиров. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», – уточнил он.

Челябинск, Виктор Елисеев

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