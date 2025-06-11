Новый международный терминал планируется построить в аэропорту Челябинска в течение пяти лет

Руководство «Новапорта» поделилось подробностями концепции нового международного терминала в аэропорту Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом речь шла в ходе встречи, посвященной вопросам развития аэропортовой инфраструктуры региона.
По словам генерального директора управляющего воздушной гаванью «Новапорт Холдинга» Евгения Янкилевича, планируемый к строительству в Челябинске терминал международных авиалиний займет площадь около 14 тысяч квадратных метров. Проектирование должно занять полтора года, строительно-монтажные работы – три года. Реализация проекта призвана значительно увеличить пропускную способность аэропорта.
«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивает его, создавая единую технологическую территорию обслуживания пассажиров. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», – уточнил он.
Челябинск, Виктор Елисеев
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