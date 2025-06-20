Южноуральские выпускники получили 100 стобалльных результатов по ЕГЭ

100 работ, выполненных в рамках ЕГЭ в Челябинской области, получили высший балл.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, на сегодня, 20 июня, утверждены результаты экзаменов по 9 предметам: история, химия, литература, математика, русский язык, обществознание, физика, география и биология.

На данный момент в регионе зафиксировано 100 стобалльных результатов: по химии – 33, математике профильного уровня – 18, литературе – 17, русскому языку – 16, физике – 9, истории – 3, биологии – 2, обществознанию и географии – по 1.

Три участника смогли получить максимальные баллы сразу по двум предметам.

Выпускник из Магнитогорска набрал 100 баллов по русскому языку и химии. Выпускницы из Челябинска получили максимальные баллы: одна школьница по профильной математике и физике, другая – по биологии и химии.

Сейчас в Челябинской области проходят резервные дни основного периода ГИА-11, в которых принимают участие южноуральцы, не явившиеся на экзамены в основные дни по уважительной причине, досрочно завершившие экзамены по объективным причинам, или получившие неудовлетворительные результаты не более чем по одному обязательному предмету, и выпускники прошлых лет (составляют большую часть участников резервных дней).

Резервные дни продлятся до 23 июня включительно, а 3 и 4 июля состоятся дни пересдач одного из выбранных участниками предметов по выбору для выпускников текущего года.

Выпускники могут ознакомиться с итогами ЕГЭ в своей образовательной организации (под подпись), на официальном портале checkege.rustest.ru/ и в личном кабинете на Госуслугах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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