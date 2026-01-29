В Челябинске экс-полицейский получил срок за работу на украинские спецслужбы

Агент украинских спецслужб приговорен к 18 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинский областной суд признал 42-летнего южноуральца виновным в государственной измене и совершении диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Бывший полицейский был завербован спецслужбами Украины в сентябре 2024 года. Он прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.

Действуя по заданию куратора, в сентябре-октябре 2024 года он подготовил и совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. После этого его задержали оперативники УФСБ России по Челябинской области.

Сегодня, 29 января, Челябинский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также его оштрафовали на 694 тысячи рублей и лишили звания «старший лейтенант полиции запаса». Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск

