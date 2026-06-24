ММК завершил крупный инвестпроект в сталеплавильном производстве стоимостью 4,5 млрд рублей

В кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината на всех трех конвертерах запущена система комбинированной донной продувки инертными газами. Общая сумма инвестиций составила более 4,5 миллиарда рублей, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Направленный на снижение затрат при производстве стали и повышение качественных характеристик конечной продукции проект реализовали в три этапа. Первой в августе 2025 года внедрили систему донной продувки на конвертере №3. В декабре новое оборудование установили на конвертере №1, а в июне 2026-го – на конвертере №2.

Реализации проекта способствовал ввод в 2025 году нового блока разделения воздуха (кислородной станции №6). Именно от него проложили трубопроводы для подачи в ККЦ аргона для донной продувки.

Комбинированная продувка обеспечила прирост годного металла на 5 килограмм на тонну стали. Со снижением уровня окисленности металла на 2% сократился расход ферросплавов и алюминия, используемых для получения заданного химического состава. На 5 килограммов на тонну стали снизился расход шлакообразующих смесей.

При комбинированной продувке конвертеры могут работать с повышенным расходом чугуна, без добавления лома. Подобная технология с использованием агломерата как охладителя способствовала снижению общего расхода металлошихты на 11,6 килограмма на тонну стали. Важным результатом внедрения донной продувки стало снижение неметаллических включений, например кислорода, что гарантирует улучшенные показатели чистоты стали для прокатного передела и, как следствие, более высокое качество готовой продукции.

Поставщиком систем донной продувки, продувки плавки в автоматическом режиме и автоматического сканирования профиля футеровки конвертера выступила китайская SDM. Также запущена система акустического шлакования – она помогает оператору видеть количество шлака в конвертере во время продувки, предупреждая о возможных выбросах металла и шлака. Выбор необходимого режима и регулирование подачи инертного газа осуществляются автоматически с помощью математической модели, что полностью исключает человеческий фактор.

Магнитогорск, Елена Васильева

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