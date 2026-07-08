В Златоусте прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в больнице

Прокуратура Златоуста провела проверку сообщения в СМИ об обрушении потолка в одной из палат неврологического отделения местной больницы.
Представители надзорного органа выехали в медучреждение и выяснили, что пациентов на момент происшествия в помещении не было, так как там проводятся ремонтные работы. Отделочный слой потолка рухнул из-за протечки кровли – такой предварительный вывод прокуратуры, – сообщается в MAX-канале облпрокуратуры.
Проверка продолжается. Следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Фото: MAX-канал прокуратуры Челябинской области
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