В Златоусте прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в больнице

Прокуратура Златоуста провела проверку сообщения в СМИ об обрушении потолка в одной из палат неврологического отделения местной больницы.

Представители надзорного органа выехали в медучреждение и выяснили, что пациентов на момент происшествия в помещении не было, так как там проводятся ремонтные работы. Отделочный слой потолка рухнул из-за протечки кровли – такой предварительный вывод прокуратуры, – сообщается в MAX-канале облпрокуратуры.

Проверка продолжается. Следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: MAX-канал прокуратуры Челябинской области

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