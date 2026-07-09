В Челябинской области из-за молнии загорелся жилой дом

В Челябинской области из-за удара молнии случился пожар в жилом частном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, накануне вечером по системе 112 поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома с мансардой на улице Новой в поселке Западный. Со слов заявителя, в крышу ударила молния.

Из-за особенностей здания и скрытого распространения огня сотрудники МЧС России, используя автолестницу, вскрыли кровлю и приступили к ликвидации горения.

На месте работали 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 6 единиц техники. Среди людей пострадавших не было.

Специалисты отделения дознания МЧС России провели проверку обстоятельств пожара и установили – причиной возгорания, действительно, стал грозовой разряд.

Челябинск, Новы День, Елена Васильева

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