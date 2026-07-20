В Челябинской области вновь отменили оправдательный приговор матери, заказавшей убийство 12-летней дочери

В Кизильском районе снова будут судить жительницу поселка Измайловский, обвиненную в подготовке к убийству малолетней дочери. Это будет третий суд по этому скандальному делу – ранее женщине уже дважды оправдали присяжные.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в апреле 2025 года она обратилась к жителю поселка с предложением совершить убийство ее 12-летней дочери. Она пообещала 100 тыс. рублей, если он утопит девочку в реке Большая Караганка. Мать приказала дочери идти с мужчиной, но он отвёл девочку в полицию и рассказал о происходящем. Ранее «Новый День» писал, что перед этим инцидентом мать и дочь поругались. А свой «заказ» она озвучила односельчанину после застолья в ее доме.

Суд проходил с участием присяжных заседателей. В ноябре 2025 года женщина была оправдана в связи с отсутствием состава преступления. Но уже в феврале 2026-го оправдательный приговор был отменен по доводам апелляционного представления и дело направлено на новое рассмотрение.

6 мая приговором Агаповского районного суда (постоянное присутствие в с. Кизильское), вынесенным на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, женщина вновь была оправдана в связи с отсутствием события преступления.

Сегодня Апелляционным определением Челябинского областного суда оправдательный приговор в отношении женщины отменен в связи с допущенными существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

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